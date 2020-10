Bagheria, il M5S: "Servizi negati agli alunni disabili, assessore Tornatore si dimetta"

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

Il Comune ha deciso di non erogare il servizio di assistenza igienico personale ai disabili invocando un parere del Cga che non dice affatto quanto da essi sostenuto e dimenticando di dire che la Regione, attraverso l'assessore Scavone, ha "invitato" i comuni a fornire il servizio. Sono iniziate le lezioni ma per i disabili niente servizio igienico, niente trasporto, niente assistenza all'autonomia e alla comunicazione. Visto il grave danno che l'assessore Tornatore sta facendo alle famiglie e ai più deboli di questa città, chiediamo le sue dimissioni. Invitiamo chi ha a cuore le sorti di questi soggetti ai quali l'amministrazione ha voltato le spalle a fare propria questa battaglia. Abbiamo presentato la richiesta per un consiglio comunale straordinario con una mozione che impegni l'amministrazione a dare il servizio. Ci auguriamo che la nostra richiesta, firmata da tutta l'opposizione, venga immediatamente accolta. Non c'è più tempo, una soluzione deve essere trovata immediatamente. La scuola è un diritto di tutti i bambini!