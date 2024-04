Bagheria, Pina Provino candidata a sindaco per la Democrazia Cristiana

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

Pina Provino è la candidata a sindaco di Bagheria per la Democrazia Cristiana. La decisione è arrivata, questa sera, al termine di una riunione alla quale ha partecipato Stefano Cirillo, segretario regionale del partito; Santi Bellomare, segretario provinciale e il direttivo cittadino della DC. "La Dc ha scelto come candidato a sindaco una figura di alto profilo che rappresenta un cambiamento vero e al femminile, con una vasta esperienza e una profonda conoscenza del territorio di Bagheria - dichiarano Cirillo e Bellomare -. La professoressa Provino, donna tenace e qualificata, è la persona giusta per contrastare una politica basata più sull'apparenza che sulla sostanza. Coerentemente con la nostra storia, i nostri valori e la nostra identità offriamo a Bagheria un progetto alternativo alle logiche di una politica inefficiente ed inefficace".