Bagheria, Caterina Licatini incontra i commercianti: perplessità sulla zona rossa estesa a tutta la provincia

L’Onorevole Caterina Licatini ha partecipato oggi a Bagheria ad un incontro con i commercianti locali, le attività produttive e l’Amministrazione Comunale. Nel ribadire vicinanza ai commercianti e alle attività produttive, la deputata esprime dubbi sulla reale necessità di attivare la zona rossa per l’intera ex provincia di Palermo, mentre sarebbe stato più opportuno chiudere a macchia di leopardo, attivando le zone rosse solo in quei comuni in cui la soglia di contagio e gli indici statistici ne confermano la necessità. “Perché tutti i comuni del palermitano che non rientrano nei parametri da zona rossa sono stati chiusi? Perché dopo un anno di difficoltà economiche e di sacrifici dei cittadini, il Presidente Musumeci decide di chiudere tutto indiscriminatamente? La vicinanza alle categorie produttive, l’ascolto e la ricerca comune di soluzioni per tornare ad una vita normale, in sicurezza sanitaria, per me sono priorità assolute”, afferma al parlamentare bagherese.