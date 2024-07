Bagheria, il sindaco Tripoli vara la nuova Giunta: ecco chi sono gli assessori nominati

Ufficializzata oggi dal sindaco di Bagheria, Filippo Maria Tripoli, la nuova Giunta comunale. Sei gli assessori al momento nominati dal primo cittadino, che nei prossimo giorni indicherà il settimo componente della squadra di governo.

Confermati Daniele Vella, che rivestirà nuovamente anche il ruolo di vicesindaco e si occuperà di Bilancio e Tributi, Beni e attività culturali e Servizi legali; Emanuele Tornatore, al quale sono state assegnate le deleghe a Politiche sociali e socio-sanitarie, giovanili e della famiglia, Beni comuni e amministrazione condivisa, Periferie, Inclusione e Pari opportunità, Rapporti con la Chiesa cattolica e le altre confessioni religiose; Protezione Civile; Giuseppe Tripoli, che dovrà gestire le deleghe del Suap, Diritti degli animali e Rifiuti; Francesco Gurrado al quale sono state assegnate le deleghe al Turismo, Personale, Decoro urbano, Energia e Ambiente.

Le novità della nuova Giunta riguardano la quota rosa: entra in giunta la consigliera più eletta della lista Base Popolare, Antonella Insinga, che gestirà le deleghe della Pubblica istruzione, Edilizia scolastica e Sport. Mentre Vincenzo Mineo (Uniamo Bagheria) avrà la delega ai Lavori pubblici, inclusi i Servizi a rete. Tutte le altre deleghe non indicate resteranno in capo al primo cittadino che tra le più importanti manterrà per sé la polizia municipale e sicurezza, il decentramento del borgo marinaro di Aspra, la Programmazione, la Comunicazione, informazione e Innovazione tecnologica.

Durante la presentazione della Giunta, il primo cittadino di Bagheria ha tenuto a ribadire che la sua è una coalizione civica: "I risultati ottenuti in termini di opere strategiche in questa città, attraverso il lavoro di squadra, penso si siano visti - ha detto Tripoli -. Abbiamo una sola bussola: il programma e la legalità, obiettivi che perseguiremo anche nei prossimi 5 anni".