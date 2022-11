Avviso nomina garante diritti della persona con disabilità, Imperiale: "Figura fondamentale, qui manca da oltre 7 mesi"

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

"L’approvazione dell’avviso pubblico per la presentazione delle candidature per la nomina di Garante dei diritti della persona con disabilità del Comune di Palermo rappresenta un passo importante affinché si realizzino i principi di una reale inclusione sociale". Lo dichiara Salvo Imperiale, presidente della IV Commissione (Solidarietà Sociale) in Consiglio comunale. "A Palermo, da oltre sette mesi, precisamente dallo scorso aprile, manca questa figura che è fondamentale per affrontare le tante tematiche legate alla disabilità e assumere ogni iniziativa volta ad assicurare che le misure di inclusione sociale e promozione della qualità della vita, delle cure e dell’assistenza per le persone con disabilità siano adottate in conformità alla legge. L’Amministrazione comunale fornisce così una risposta concreta alle tante persone disabili e alle loro famiglie", conclude.