Avviso 22, la protesta: "Gli ultimi pagamenti dei tirocinanti sono bloccati"

189 tirocinanti in attesa di ricevere i pagamenti, i 103 pagamenti sono bloccati da 5 mesi, il decreto non viene firmato dagli uffici preposti del dipartimento lavoro regionale, è non si sanno le motivazioni. Da Oreste Lauria portavoce regionale dei tirocinanti della regione siciliana. Quasi 5 anni è i pagamenti non vengono conclusi dalla regione siciliana, una situazione più volte segnalata a tutti gli organi istituzionali della politica regionale siciliana, ma nessuno sì è assunto l'impegno di portare a termine la chiusura del bando è pagare tutti. io come portavoce più volte in questi ultimi mesi del 2024 mi recai presso gli uffici preposti dell'avviso 22 è la situazione riscontrata è stata drammaticamente inusuale. Sono troppi gli inghippi tra uffici che consegueno degli intoppi assurdi, è non viene firmato il decreto di pagamento a quanto sembrerebbe per mancanza di fondi sul capitolo di spesa, una situazione paradossale, fondi europei già arrivati sulla cassa della regione già dal 2018 , nessuno presso quei uffici è ingrato di spiegare come mai non ci sia liquidità. Io come rappresentante degli stessi tirocinanti la prossima settimana andrò nuovamente al dipartimento lavoro di viale Praga per chiedere spiegazioni sui pagamenti al dirigente generale Ettore Riccardo Foti.