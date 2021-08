Avviso 22, l'appello dei tirocinanti: "Ancora niente pagamenti, intervenga il Parlamento regionale"

I tirocinanti dell'Avviso 22 lanciano un nuovo appello alla Regione e all'Assemblea regionale siciliana: "Come era prevedibile anche l’estate è trascorsa senza che il dipartimento Lavoro abbia realmente affrontato il problema dei nostri pagamenti. E al silenzio del presidente Nello Musumeci si unisce quello del parlamento regionale. Chiediamo che si intervenga al più presto", dice il portavoce dei tirocinanti. "Ormai - prosegue - non abbiamo più fiducia. Oltre ai pagamenti, speravamo di poter anche entrare nel mondo del lavoro in maniera stabile. A breve torneremo a votare e in questo clima di grande sfiducia nei partiti politici e nelle istituzioni, 6.000 famiglie si allontaneranno sempre più dalla classe politica attuale, che si è ben guardata dal prendere in carico la nostra vicenda".

All'appello di Lauria, si associa la testimonianza di uno dei tirocinanti, Salvatore Anzà. "Ho iniziato il mio tirocinio presso uno studio legale ad ottobre del 2019 - racconta - ed ho terminato nel giugno 2020 compresi i tre mesi di stop dovuti al Covid. Sono sempre stato in regola con tutte le normative e con le assicurazioni obbligatorie. Mi aspettavo perciò, stupidamente, di ricevere come da regolamento regionale firmato e sottoscritto, ai pagamenti bimestrali previsti. Questo non solo non è mai avvenuto, ma, come da mio diritto, non sono mai riuscito ad avere notizie sulla mia pratica". "Ai numeri del dipartimento non ha mai risposto nessuno, alle mail non ho mai ricevuto risposta. Ho mandato questa mia testimonianza anche ai deputati regionali della mia città - prosegue - ma anche loro hanno preferito occuparsi di altre importanti vicende. Ad oggi dopo quasi due anni aspetto ancora le due ultime mensilità, e mi ritengo fortunato dato che molti tirocinanti attendono il primo pagamento".