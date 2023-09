Schifani commissario della Palermo-Catania, frizioni con Roma: "Manca il decreto attuativo"

Dopo le parole al miele dei mesi scorsi indirizzate al ministro Matteo Salvini, si registra una frizione fra il governo regionale e l'esecutivo romano. Oggetto del contendere è l'autostrada Palermo-Catania e i ritardi burocratici per formalizzare la nomina a commissario dell'opera del presidente Renato Schifani.

"Ci siamo battuti per accelerare i cantieri lungo l'autostrada A19 Palermo-Catania, abbiamo ottenuto che nel decreto Ponte venisse nominato commissario il presidente della Regione, ma manca il decreto attuativo", ha detto il governatore siciliano, intervenendo a Catania alla presentazione di nuovi collegamenti del vettore Aeroitalia. "Devo dire con estrema franchezza che è vero che questo governo nazionale aiuta la Sicilia, ma è altrettanto vero che sta diventando complicato agire per un presidente della Regione che vede una norma di nomina a commissario a maggio e si ritrova a settembre ancora senza poteri".

"Se passano altri mesi senza che si concluda l'iter, mi sottrarrò da questo incarico non per polemica, ma perché le cose sono abituato a farle - ha aggiunto Schifani - . Oggi mi trovo con le mani legate: c'è la norma, ma non posso operare perché scatta l'aspetto burocratico e amministrativo. Se questo decreto non arriverà velocemente, considererò fallito questo mio tentativo di missione".