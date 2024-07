Autonomia differenziata, il Pd all'Ars presenta una proposta di referendum abrogativo: "I partiti ci mettano la faccia"

Il gruppo del Pd all'Ars prova ad aggiungere la Sicilia alle cinque Regioni in mano al centrosinistra (Campania, Puglia, Toscana, Emilia Romagna e Sardegna), che hanno già presentato proposta di referendum abrogativo della legge sull'Autonomia differenziata. L'articolo 75 della Costituzione stabilisce che 500 mila cittadini o 5 Consigli regionali possono proporre all'intero corpo elettorale "l'abrogazione, totale o parziale, di una legge o di un atto avente valore di legge".

L'Ars quindi dovrebbe prima mettere all'ordine del giorno e poi approvare la proposta di deliberazione del Pd sul referendum abrogativo: un'iniziativa che difficilmente andrà in porto, in assenza di volontà politica del governo e della maggioranza di centrodestra. Più facile che accada in Calabria, Regione governata dal centrodostra, dove il presidente Occhiuto si è però già schierato nettamente contro la riforma voluta dalla Lega. Tuttavia, con questa iniziativa, il Pd prova a far emergere contraddizioni e distinguo all'interno del centrodestra siciliano.

"L’Autonomia differenziata voluta dal governo Meloni - dice Michele Catanzaro, capogruppo del Pd all’Ars - è destinata a dividere in due il Paese, allargando il divario tra le regioni e mettendo il Sud, in particolare la Sicilia, in una condizione di ancora maggiore difficoltà. Lo avevamo detto e lo stiamo facendo: siamo pronti ad ogni iniziativa e ad ogni mobilitazione necessaria ad evitare questo disastro". Molti però dimenticano che è stato il centrosinistra (governo D'Alema), con la riforma del titolo quinto della Costituzione, a dare il là nel 2001 all'Autonomia differenziata che oggi si è concretizzata in un provvedimento legislativo votato da entrambe le Camere.

Il gruppo parlamentare del Pd all’Ars ha anche presentato una mozione che chiede al governo regionale ed al presidente della Regione di impugnare la riforma sull'Autonomia differenziata innanzi la Corte Costituzionale e ad avviare "tutte le interlocuzioni istituzionali necessarie ad aderire al costituendo coordinamento delle Regioni avente la funzione di stilare un testo condiviso ai fini della promozione del referendum volto all’abrogazione della riforma". Anche in questo caso difficile, se non impossibile, che il governatore Schifani impugni la riforma alla Corte Costituzionale.

"Chiediamo al presidente dell’Ars Gaetano Galvagno - insiste però il capogruppo del Pd - di calendarizzare al più presto la discussione in Aula della delibera di referendum abrogativo e della mozione. Sull'Autonomia differenziata ciascuna forza politica e ciascun deputato ha il dovere di metterci la faccia e dire chiaramente da che parte sta: se sta dalla parte di chi vuole dividere l’Italia, o di chi la vuole tenere unita".

Sull'Autonomia differenziata, oggi, da Milano è intervenuto anche il sindaco Roberto Lagalla: "Credo che siamo ancora in una fase in cui nulla è certo e chiaro, di sicuro c'è una cosa: c'è bisogno di tante risorse. Se i Lep fossero standardizzati in basso sarebbe una penalizzazione per chi vive di standard più elevati, se ci fosse una standardizzazione in alto è chiaro servirebbero risorse per superare i gap differenziali tra chi sta meglio e chi sta peggio".