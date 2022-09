Cgil, Cisl e Confcommercio contro l'aumento Tari: "Un aggravio nel momento peggiore"

La stangata è scongiurata, ma un aumento della Tari è comunque previsto nella delibera approvata dal consiglio comunale. Il rialzo delle tariffe, seppur calmierato, non lascia particolarmente soddisfatte le varie categorie: dai cittadini ai commercianti.

"Un aumento che arriva nel momento peggiore, in cui i costi della crisi economica ed energetica stanno pesantemente incidendo sulle fasce più fragili della popolazione. Il Comune adesso deve trovare il modo di recuperare risorse attraverso una giusta lotta all’evasione, individuando anche soluzioni alternative sul fronte della riscossione, che resta uno dei punti critici della contabilità comunale", dichiara il segretario generale Cgil Palermo Mario Ridulfo.

"Invece di quattro sberle ne abbiamo prese due, non riusciamo a gioire del fatto che l’aumento della Tari sarà più contenuto del previsto, per quanto possa esserlo, inciderà comunque soprattutto sulle famiglie numerose che già, con l’incremento del costo della vita, stanno facendo estrema fatica ad arrivare a fine mese", afferma il segretario generale Cisl Palermo Trapani Leonardo La Piana.

"L’aumento del costo della Tari, sebbene in misura dimezzata rispetto a quanto previsto precedentemente, certifica due cose: la prima è che c’erano dei fondi di cui nessuno aveva notizia da cui attingere per mitigare gli aumenti; la seconda è che per le imprese cittadine ci sarà comunque un ulteriore aggravio dei costi, in un momento in cui dopo la pandemia sanitaria ci troviamo già a fronteggiare quella energetica", è il commento della presidente di Confcommercio Palermo, Patrizia Di Dio. "Molte aziende oltretutto - aggiunge - attendono ancora i tanto sbandierati rimborsi Tari per il periodo della pandemia 2020 e 2021, riconosciuti dallo Stato, visto che abbiamo dovuto pagare la tariffa intera nonostante la chiusura forzata per lunghi periodi. Come sempre, per i cittadini è difficile trovare chiarezza nei meandri della burocrazia. A chi toccherà garantire il rimborso?".