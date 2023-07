Pensioni, Aiello (M5S): "Il governo si rimangia la promessa di aumentare le minime a mille euro"

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

"Il governo si rimangia un’altra promessa: quella di aumentare a mille euro le pensioni minime. Non si spiega altrimenti l’invito del sottosegretario al Lavoro Durigon a riformulare uno dei punti qualificanti della nostra mozione, con cui chiedevamo al governo di assumersi formalmente tale impegno dopo la retromarcia innestata con l’ultima legge di Bilancio".

Lo afferma in una nota il deputato del M5S in commissione Lavoro, Davide Aiello, che aggiunge: "Una richiesta semplice viste le roboanti promesse fatte da FdI, Lega e FI in campagna elettorale. Durigon, invece, voleva che modificassimo il nostro testo con il fine di confermare l’aumento a 600 euro previsto con la Manovra 2023, peraltro per i soli over 75. Abbiamo respinto la richiesta al mittente e la maggioranza ha votato contro la nostra mozione. Questo episodio conferma che la Destra ha ingannato le pensionate e i pensionati italiani: ora abbiano almeno il coraggio di chiedergli scusa".