Raddoppio degli stipendi per i consiglieri, c'è il sì dell'Aula: ecco quanto percepiranno

I consiglieri comunali si raddoppiano lo stipendio. La delibera sull'aumento delle indennità è stata approvata oggi con 30 voti favorevoli; astenuti gli esponenti del M5S, il consigliere di Progetto Palermo Alberto Mangano e il presidente Giulio Tantillo.

Con quest'atto, i consiglieri comunali percepiranno un gettone di 191,92 euro (finora sono stati 97,61) per ogni seduta fino ad un tetto massimo di 4.140 euro lordi al mese. Ovvero il 30% dell'indennità del sindaco, fissata in 13.800 euro. Gli aumenti scatteranno anche per i rappresentanti delle circoscrizioni, con i presidenti che potranno arrivare fino a un massimo di 3.588 euro mensili (il 40% dell'indennità degli assessori) e i consiglieri di quartiere fino a 1.794 euro (la metà dei consiglieri comunali).

Per adeguare l'atto alle richieste del ragioniere generale Paolo Bohuslav Basile è stato necessario un emendamento votato in Aula. Rispetto alla proposta degli uffici del Consiglio comunale, la ragioneria aveva rilevato un piccolo errore nel calcolo del singolo gettone. L'aumento delle indennità di funzione degli amministratori locali è previsto da una legge statale che la Sicilia - Regione a statuto speciale - ha dovuto recepire con una propria norma, che scarica i costi sugli enti locali. Anche se la Regione ha dato un contributo ai Comuni.

Una norma che ha fatto storcere il naso fuori dal palazzo, ma che alla fine è passata con voto quasi unanime. "Ci adeguiamo a una legge - dice Ugo Forello, capogruppo di Oso - che prevede indennità più eque in relazione anche alle responsabilità di ogni consigliere, ma comunque basse se si considera che i consiglieri non hanno rimborsi spese né collaboratori a pagamento. Per non parlare di chi esercita la libera professione ed è costretto a trascurare il proprio lavoro per partecipare alle sedute d'Aula".

La delibera del Consiglio segue quella della Giunta, con la quale è scattato il raddoppio delle indennità mensili di sindaco (da 7.018 a 13.800 euro lordi); vicesindaco (10.350 euro rispetto agli attuali 5.263 euro), assessori (8.970 euro lordi anziché 4.562) e presidente del Consiglio comunale (8.970 euro lordi anziché 4.562).

"Il Consiglio comunale - dice Ramon La Torre, segretario cittadino di Rifondazione comunista, che ha promosso una petizione che ha raccolto 3.500 firme - approva l’aumento spropositato dei gettoni di presenza, nessun ripensamento alla luce dello stupore e sconcerto da parte dei cittadini. La politica non abita più al palazzo".