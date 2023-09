L'ex consigliere Gelarda: "Inaccettabile il raddoppio del gettone di presenza, l'aumento sia devoluto ai poveri"

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

"Faccio una proposta ai miei ex colleghi del Consiglio: devolvete le somme che percepirete in più alle famiglie palermitane povere. Non sarà affatto difficile individuarle, ne abbiamo a migliaia". A dichiararlo è Igor Gelarda, ex consigliere comunale e primo dei non eletti alle regionali con Cateno De Luca.

"E' vero che la legge permette di raddoppiare i gettoni - prosegue Gelarda - ma tale aumento fatto in un frangente in cui sempre meno famiglie palermitane arrivano a fine mese per l'aumento dei prezzi dei generi di prima necessità - pane, materiale scolastico, gas e benzina - costringendo alla povertà, o quasi povertà, migliaia di persone è inaccettabile. Mentre a distanza di un anno la città è sporca, le strade al buio e piene di buche e il traffico è sovrano, tanto quanto prima. I consiglieri comunali palermitani avevano già un gettone di presenza di tutto rispetto di circa 1.500 euro netti al mese. Nessuno ha fatto le barricate, nessuno ha votato contro. Chi è rimasto veramente interessato alla sorte dei palermitani?", domanda Gelarda.