Aumento delle indennità al Comune, Rifondazione comunista scrive a Tantillo: "Gesto sfrontato, ripensateci"

"Illustrissimo presidente Tantillo, come avrà certamente percepito dagli organi di stampa e come potrà anche rilevare dalla lettura delle motivazioni che hanno portato oltre 3.500 cittadini a firmare la petizione, vi è in città un forte sconcerto rispetto alla decisione della Giunta e presto del Consiglio comunale, di aumentare in maniera spropositata il volume delle indennità di carica e i gettoni di presenza per consiglieri e consigliere". Lo scrive in una lettera Ramon La Torre, segretario cittadino di Rifondazione comunista.

"La città soffre - prosegue La Torre - il processo di austerità a cui andiamo incontro e le riluttanze manifestate da questo governo cittadino di approcciarsi con maggiore aderenza alla carta costituzionale rispetto alla progressività della tassazione già manifestatasi nell'applicazione dell'aumento dell'addizionale Irpef, avrebbero imposto maggiori cautele e il ricorso ad un meccanismo che si adagiasse a quelli che sono i normali meccanismi di adeguamento di stipendi e salari al costo della vita, cosa di cui i normali cittadini spesso non riescono a beneficiare. Appare ancora più sfrontato questo vostro gesto anche alla luce del silenzio immotivato rispetto alla richiesta inviatavi diversi mesi or sono con cui chiedevamo l'approvazione del regolamento per la partecipazione già presente all’ordine del giorno del consiglio comunale e la cui discussione è stata sollecitata dagli scriventi unitamente ai rappresentati di Sinistra Italiana Palermo".

"Questo vostro atteggiamento è riassumibile in 'governiamo noi e facciamo quello che vogliamo' limitando quindi ogni utile azione che possa scaturire dalla cittadinanza attiva in quanto mancante dello strumento che la guerre metterebbe a disposizione se solo fosse applicabile. Quanto accaduto, più che un discredito verso al credibilità dei singoli istituzionali, diviene un elemento di erosione della cedibilità dell'istituzione stessa nel suo complesso. Con questa nostra si rinnova l'invito ad un ripensamento dei meccanismi messi in atto rispetto alla questione degli aumenti delle indennità e soprattutto la richiesta di prelievo della proposta di delibera di cui all'odg del consiglio comunale riguardante "Il Regolamento per gli istituti di partecipazione e di iniziativa popolare", conclude il segretario cittadino di Rifondazione comunista.