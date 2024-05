Circoscrizioni, il caso del raddoppio dei gettoni: per il momento i consiglieri non restituiranno gli aumenti

Fermi tutti. Al momento presidenti e consiglieri di circoscrizione, che hanno avuto il raddoppio di indennità e gettoni di presenza, non dovranno restituire gli aumenti percepiti da settembre ad oggi. E' quanto emerge dalla riunione di questa mattina fra l'assessore al Bilancio, Brigida Alaimo, e quello al Decentramento, Dario Falzone, con la segreteria generale e la ragioneria generale, che ha visto la partecipazione del presidente del Consiglio Giulio Tantillo, dei capigruppo e di una delegazione di consiglieri di circoscrizione.

Durante la riunione si è deciso che il segretario generale, Raimondo Liotta, entro martedì rilascerà un parere per dirimere la questione. Il parere sarà inviato all'assessorato regionale Enti locali. Fino a quando non arriverà il responso definitivo della Regione, quindi, il Comune pagherà gettoni e indennità con importi aumentati.

Il segretario generale, l'unico che ha funzioni di assistenza giuridico-amministrativa in ordine alla conformità dell'azione amministrativa alle leggi, in questi giorni approfondirà la materia. L'orientamento sarebbe quello di confermare la linea sin qui adottata dal Comune e cioè che gli aumenti sono legittimi. L'attuazione del decentramento come condizione per il via libera al raddoppio degli emolumenti per le circoscrizioni, prevista nel collegato alla finanziaria regionale, non trova corrispondenza in altre norme.

Anzi, quasi un mese fa (il 10 aprile scorso), il capo di gabinetto del sindaco Sergio Pollicita scriveva che "la delibera di Giunta non risulta essere un atto di indirizzo ma, al contrario, la consequenziale applicazione di una falcoltà prevista da una norma". Subito dopo, Pollicita cita la legge regionale 13 del 25 maggio 20222 che "ha determinato a cascata e secondo quanto previsto dalle rispettive normative di riferimento l'adeguamento" di indennità e gettoni.

"E' opportuno - dice il presidente del Consiglio, Giulio Tantillo - che si pronunci chi ha realmente voce in capitolo, ovvero il segretario generale del Comune e la Regione. Credo che quella del parere sia la strada giusta da percorrere, senza creare allarmismi". Così invece Giuseppe Federico (Fdi), presidente della seconda circoscrizione: "Abbiamo molto apprezzato l’approccio concreto alla questione da parte dell’amministrazione attiva e pertanto ringrazio gli assessori Alaimo e Falzone, unitamente al consigliere Rini. Adesso rimaniamo in attesa di un parere da parte del segretario generale".

Di segno opposto le parole di Antonio Nicolao (Pd), vicepresidente della prima circoscrizione: "La giostra continua a girare, ma non si vuole affrontare il vero problema: l'assegnazione delle funzioni amministrative alle circoscrizioni. Questa poteva essere l'occasione per resettare tutto e attuare il decentramento e invece le circoscrizioni resteranno prive di poteri. Continueremo a votare atti di indirizzo che quasi sempre restano nelle memorie dei computer di Comune ed ex municipalizzate".