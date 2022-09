Aumenti bollette e luci spente, Pantò (Dc): "Confronto tra cittadini, politica e categorie produttive"

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

Rincari del 700% nelle bollette: 4mila imprese siciliane sono a rischio chiusura. È lo scenario che si prospetta se lo Stato, ma anche il governo regionale nella sua autonomia, non metteranno in atto manovre per evitare una catastrofe. “Ci troviamo di fronte ad una situazione senza precedenti. Da imprenditore conosco il dramma che sta vivendo la categoria e che si riversa sui cittadini. Un appello che sento di dover raccogliere ponendolo al centro della mia agenda politica” queste le parole di Mauro Pantò, farmacista ed imprenditore palermitano, dirigente della Democrazia Cristiana.

“Ci troviamo di fronte ad un bivio” prosegue “i governi di Palermo e Roma dovranno dare presto delle risposte, ma allo stesso tempo occorrerà lavorare in un’ottica di progettualità per rilanciare la nostra terra e questo lo si può fare soltanto partendo dal confronto con i cittadini e con le categorie produttive” conclude Pantò “scrivendo insieme a loro le pagine del futuro della nostra isola”.

Di questo, della crisi economica ed energetica, di termovalorizzatori, energie rinnovabili e delle prospettive di sviluppo della Sicilia si parlerà domenica 11 settembre alle ore 11 presso il Cinema Multisala Politeama di Palermo. Un incontro-confronto fortemente voluto da Pantò ed organizzato alla presenza di amministratori locali e della dirigenza della Democrazia Cristiana al quale parteciperanno anche numerosi cittadini e rappresentanti delle categorie produttive dell’isola con l’obiettivo di tracciare insieme la rotta per la Sicilia.