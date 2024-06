Ast, passa norma Schillaci: "Porte chiuse negli organi societari ai condannati per irregolarità contabili e amministrative"

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

“Non potranno fare parte degli organi societari dell’Ast coloro che sono incorsi in responsabilità amministrativo-contabile accertata con sentenza definitiva”. C’è anche questa norma della deputata M5S Roberta Schillaci tra le pieghe della manovra correttiva approvata ieri all’Ars . La norma è figlia di un emendamento della parlamentare approvato in commissione Bilancio, confluito poi nell’articolo 1 del testo del ddl che ha avuto il via libera a sala d’Ercole. “Quella che dovrebbe essere una buona prassi -dice Schillaci- è ora fissata con norma di legge. Se qualcuno ha delle colpe accertate nella conduzione negativa di un’azienda è giusto che automaticamente lasci spazio a persone più capaci. È auspicabile che la legge venga estesa a tutte le partecipate. Personalmente mi adopererò in questa senso, presentando un dll al più presto che vada in questa direzione”