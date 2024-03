Approvati i bilanci 2021 e 2022 dell'Ast, Schifani: "Garanzie per i lavoratori e avanti col risanamento"

"Oggi per l'Ast si apre una nuova fase che ci consente di guardare con fiducia al futuro". Lo dice il presidente della Regione siciliana, Renato Schifani, commentando la notizia dell'approvazione dei bilanci 2021 e 2022 dell'Azienda siciliana dei trasporti.

"Abbiamo raggiunto - prosegue - un risultato importante che ci consente di rassicurare i dipendenti ma, soprattutto, di porre le basi di quel rilancio che garantirà ai cittadini siciliani servizi più efficienti. Il prossimo passo sarà l'elaborazione del nuovo piano industriale attraverso il quale punteremo a valorizzare e modernizzare una società che per la Regione costituisce un asset di fondamentale importanza".

"Nel rispetto della tabella di marcia - aggiunge l'assessore regionale all'Economia, Marco Falcone - oggi l’assemblea dei soci dell'Ast ha approvato i bilanci 2021 e 2022 dell’azienda. Questo significa innanzitutto serenità e garanzie per i lavoratori e per il servizio effettuato. Ora passeremo all’adozione del nuovo piano industriale della nostra partecipata del trasporto pubblico, proseguendo nel percorso di salvataggio e risanamento avviato dal governo Schifani. L’obiettivo è restituire efficienza al sistema, salvaguardando i livelli occupazionali e dando risposte alle esigenze della mobilità locale in Sicilia".