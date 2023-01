Assunti 11 dirigenti tecnici al Comune, Ance: "La svolta che aspettavamo"

“Il 2023 inizia con una buona notizia. L’assunzione di 11 dirigenti tecnici può costituire la svolta che aspettavamo da anni”. Ad affermarlo è il presidente di Ance Palermo Massimiliano Miconi che continua: “Sebbene, probabilmente, non siano sufficienti per le necessità di una organizzazione complessa come il Comune, è indubbiamente un primo passo e ci auguriamo che vengano utilizzati al meglio. Da parte nostra, in questi primi giorni dell’anno, daremo forma ad un accordo sottoscritto con gli ordini professionali tecnici per la costituzione di un osservatorio cittadino che ha lo scopo di mettere a disposizione dell’amministrazione le competenze nostre e di ingegneri, architetti, geologi e agronomi, sempre nell’ottica di un lavoro sinergico a vantaggio della città”.