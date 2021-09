Assistenza igienico personale al via per 53 studenti con disabilità, in 34 restano in attesa del servizio

Chiarito il “malinteso” tra Regione ed enti locali che ha causato i disagi, da lunedì gli alunni di 17 istituti torneranno in classe insieme a 31 operatori. Il sindaco Orlando: "Si conferma il forte impegno della Città Metropolitana nonostante un quadro normativo confuso e procedure complesse"

Da lunedì per 53 studenti con disabilità di 17 istituti partiranno i servizi migliorativi aggiuntivi di assistenza igienico-personale. In 34 invece dovranno attendere ancora. A darne notizia è la Città Metropolitana. "Si attende - spiega Salvatore Pampalone, responsabile della direzione competente - l’operatività dei dirigenti scolastici che sono stati sollecitati ad attivarsi". Trentuno gli operatori che torneranno in classe.

La video conferenza promossa dalla Sesta Commissione dell'Ars, rivolta alle Città Metropolitane e ai Liberi consorzi comunali, che si è svolta il 22 settembre scorso ha chiarito il “malinteso” tra Regione ed enti locali che avrebbe impedito l’avvio dei servizi in concomitanza con il suono della prima campanella. Dall'incontro è emerso che rientrano tra i beneficiari dei servizi, con i finanziamenti della Regione, non solo gli alunni che hanno avuto riconosciuto dalle Asp lo stato di gravità con l’attestazione Uvm, ma anche quegli studenti che presenteranno altra documentazione, come previsto dalla legge del 2016 sulle non-autosufficienze.

"Adesso - spiegano dalla Città Metropolitana - toccherà ai presidi consentire l'avvio dei suddetti servizi, contattando le famiglie. Le risorse sono già state stanziate dalla Regione fino al 31 dicembre 2021 e saranno integrate fino a giugno 2022. Gli studenti in attesa di questa possibile estensione del servizio nel Palermitano, si prevede che siano più di 300". "Si avviano i servizi migliorativi per studenti con disabilità confermando il forte impegno della Città Metropolitana nonostante - ha dichiarato il sindaco metropolitano, Leoluca Orlando - un quadro normativo confuso e procedure complesse. Tale impegno varrà ad estendere e migliorare gli stessi servizi per tutti gli studenti aventi diritto".