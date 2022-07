Assistenza agli alunni disabili, Bonaffino (Pd): "In vista gli stessi disagi e ritardi di sempre"

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

"Dopo i disagi dello scorso anno scolastico per l'assistenza specialistica agli studenti e alle studentesse con disabilità il prossimo non si prospetta come un anno migliore, dato che la nuova amministrazione comunale ha pubblicato il nuovo avviso triennale esattamente identico al precedente, riproponendo le stesse criticità di chi l'ha preceduta". A dichiararlo è Lucia Bonaffino, responsabile Scuola del Pd di Palermo e provincia.

"In questo modo – chiarisce Bonaffino - continueremo ad avere rinunce agli incarichi da parte degli assistenti, con conseguenti ritardi nell'avvio del servizio e a pagarne le conseguenze saranno soprattutto gli studenti con disabilità, ai quali la riduzione (o la mancata erogazione) delle ore di assistenza causeranno difficoltà nell'apprendimento, e il venir meno del diritto all'inclusione e all'integrazione scolastica".

Nelle settimane scorse Bonaffino aveva già fatto appello al nuovo consiglio comunale affinché si impegnasse a modificare il Regolamento che dal 2012 disciplina l'assistenza specialistica. "Proprio come avvenuto con la precedente amministrazione, anche con la nuova, gli incarichi verranno ancora una volta, e per i prossimi tre anni, assegnati individualmente tramite convocazione e sulla base di un atto di adesione firmato dagli operatori, ma che non avrà il valore di un contratto di lavoro subordinato, dunque non garantirà loro neanche gli stessi diritti". Un sistema "farraginoso - sottolinea la responsabile Scuola del Pd - che ha causato anche ritardi nei pagamenti e continue rinunce da parte degli assistenti".

"Si sarebbe potuta prorogare per un anno la precedente graduatoria - conclude Bonaffino - e, nel frattempo, lavorare in Consiglio per approvare un nuovo regolamento che coniugasse i diritti di lavoratori e lavoratrici con la garanzia dell’inclusione scolastica e di un pieno diritto allo studio di allieve e allievi con disabilità nelle scuole di ogni ordine e grado a Palermo. Insomma, cambiano le amministrazioni ma è sempre valido il detto del 'Gattopardo'".