Il veneto Pierobon saluta l'Isola: "Sicilia sempre nel mio cuore, esperienza straordinaria"

Il lungo post su Facebook da parte dell'ormai ex assessore all'Energia della Regione: "In questi quasi tre anni insieme abbiamo davvero messo le basi per girare pagina in alcuni delicati settori strategici per la nostra quotidianità"

"Siamo piccole tessere di un immenso mosaico in continua evoluzione. Sono stato accolto in Sicilia da menti limpide, cuori caldi e mani forti che mi hanno insegnato e aiutato a navigare in acque, a volte, agitate. La strada da fare era, ed è, ancora tanta. Ma in questi quasi tre anni insieme abbiamo davvero messo le basi per girare pagina in alcuni delicati settori strategici per la nostra quotidianità, per il nostro benessere e quello di questa meravigliosa terra". Lo scrive l'ex assessore all'Energia della Regione Siciliana, Alberto Pierobon, veneto di nascita, in un lungo post Facebook in cui saluta la Sicilia.

Un post che si conclude con un abbraccio ideale all'Isola che per quasi tre anni lo ha visto assessore: "La Sicilia e i siciliani resteranno per sempre nel mio cuore, e per tutto quello che potrò sarò sempre pronto a ricambiare il rispetto e l'affetto che mi hanno donato". Prima il resoconto dell'attività all'assessorato all'Energia: "Lungo il percorso ho incontrato amministratori competenti e visionari, che non hanno paura di nulla e che sanno prendersi le proprie responsabilità, comunità di cittadini che si rimboccano le maniche perché sono stanchi di delegare, organi di polizia e della magistratura che ci aiutano a proteggere ciò che ci appartiene - scrive Pierobon -. Il nostro futuro! Sì, ogni tanto è capitato di incontrare qualche piccolo soggetto che si muove bene nel buio, briga per i propri interessi personali, sottrae risorse della collettività e ne rallenta lo sviluppo".

Pierobon, appena sostituito da Daniela Baglieri nel ruolo di assessore all'Energia, poi suggerisce: "Servono leggi che asciughino le paludi, illuminino a giorno ogni zona d'ombra, tolgano alibi a chi ci si nasconde dietro e permettano di ottenere quelle normalità degli eventi che ci spettano di diritto. Lascio sul tavolo dell'assessorato una proposta di legge per avere una normativa chiara di riferimento, un piano rifiuti ideato e pensato su misura per la Sicilia che ne governa l'operatività e tante idee e progetti in cantiere. Abbiamo indirizzato sui binari giusti azioni e riforme che attendevano da troppi anni: i lavori nelle dighe per aumentare l'acqua negli invasi, le bonifiche, il potenziamento delle energie rinnovabili, la riforma dell'idrico. Bisogna proseguire senza indugi. So che ci sono buone mani che possono portare avanti questo percorso, necessario al futuro della collettività, perché ne capiscono e condividono il valore".

Pierobon ringrazia infine il governatore Nello Musumeci e il senatore Udc Antonio De Poli, che lo segnalò come assessore tecnico esterno nella giunta siciliana, "per avermi dato la possibilità di vivere questa straordinaria esperienza - si legge ancora -. Ringrazio il Comitato di legalità e di trasparenza, in particolare il presidente Sergio Lari, tutte le persone del mio staff che in questi tre anni mi sono state vicine e quei dipendenti e collaboratori dell'assessorato che hanno dimostrato come, anche nella pubblica amministrazione, si possa combattere come se si trattasse delle proprie cose. Come in effetti è".