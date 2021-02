Assessore Lo Bono coordinatore dell’Udc di Trabia

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

L’assessore Emanuele Lo Bono è il nuovo coordinatore dell’Udc di Trabia, partito guidato in Sicilia da Decio Terrana. L’Udc continua a consolidarsi in Provincia con un’importante figura istituzionale che darà grande contributo al partito dello Scudo crociato, in grande crescita in tutto il territorio. “Sono molto felice - dichiara Terrana - per la nomina dell’assessore Lo Bono. Stiamo continuando a crescere ovunque con tantissimo entusiasmo; ogni giorno ci contattano tanti professionisti con tanta voglia di mettersi in gioco per il proprio territorio e per trasmettere i valori moderati dell’Udc Italia. Nel Palermitano siamo in continua crescita, e anche a Trabia consolidiamo le nostre posizioni, in un territorio dove lo Scudo crociato è già ben radicato e da dove nei prossimi giorni arriveranno altre importanti adesioni”.

L’assessore Lo Bono ringrazia il coordinatore regionale Terrana, per la fiducia riposta nei suoi confronti. “A Trabia - afferma Lo Bono - abbiamo lavorato e stiamo lavorando con un'amministrazione comunale sempre vicina alle problematiche dei cittadini. L’Udc è un partito molto presente sul territorio e sempre vicino ai cittadini, per cui non posso che essere molto felice per la nomina, e mi spenderò con responsabilità per il bene della mia città”.