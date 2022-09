L'assessore Carta in visita alla quinta commissione, Alotta: "Processi decisionali condivisi"

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

La quinta commissione consiliare del Comune ha ospitato, per un incontro programmatico, l’assessore Maurizio Carta. Decentramento della movida, arredo urbano, individuazione di aree per realizzare campetti sportivi polivalenti sono le tematiche su cui ci si è maggiormente soffermati. “Processi decisionali condivisi – dichiara il presidente Salvo Alotta – tra la Commissione e l’Assessore, per realizzare in tempi utili gli obiettivi che insieme a Viviana Raja, Valentina Chinnici, Giuseppe Miceli e Natale Puma con la Commissione Quinta si intende raggiungere”.

E’ in corso un decentramento naturale di una parte della movida verso il mare e l’assessorato lo sta agevolando: Molo trapezoidale, Costa Sud; Insieme a questi spazi si stanno individuando l’ex Stazione Sampolo, i Cantieri Culturali della Zisa, un’area di Boccadifalco ed altri per favorire l’utilizzo del tempo libero dei cittadini, dello svago serale e di quello notturno garantendo le esigenze dei proprietari dei locali e dei residenti. In tema di Arredo urbano si partirà con il progetto relativo alla via Emerico Amari che oltre a dare dignità a questa importante via che accoglie milioni di turisti, servirà come prototipo da replicare in altre strade.

La Commissione insieme all’Assessore procederà all’individuazione di aree, urbanisticamente idonee, per realizzare campetti sportivi polivalenti da “regalare” ai cittadini. L’Assessore Carta e il Presidente Alotta concordano sull’utilità di creare una forte sinergia tra Commissione e Assessorato.