Lagalla: "Comuni con poco personale, per coordinare lavori legati a Pnrr serve più programmazione"

"In un contesto di assetto amministrativo composto da poco personale, per sfruttare al meglio uno strumento straordinario come il Pnrr, funzionale alla realizzazione di opere importanti, occorre seguire due strade: modificare l'approccio complessivo e applicare una strategia per coordinare il lavoro legato al Pnrr. Servono questo grande esercizio e sforzo di programmazione per poter regalare ai cittadini quello che attendono dal Pnrr per una migliore qualità della vita".

Lo ha detto il sindaco della Città metropolitana, Roberto Lagalla, intervenendo all’incontro "Per un’Europa dei comuni unita, forte e solidale. Pnrr e nuova programmazione", nell'ambito dell'assemblea nazionale dell’Anci che si sta tenendo a Bergamo.

"Tutto questo ci impone una modifica profonda di cultura, di governo e una consapevolezza da parte delle istituzioni locali che devono superare fasi antiche di una programmazione che era una sorta di elenco del telefono", ha concluso Lagalla.