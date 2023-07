Casa professa, domenica la prima assemblea dell'Alveare Pd

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

Domenica pomeriggio 9 luglio, dalle 17 in poi, in piazzetta Hotel Brunaccini a Palermo, dietro Casa Professa, si terrà la libera assemblea dell’Alveare Pd, l’associazione politica che all’interno del partito democratico, vuole essere "metodo" e "strumento" per aprire le porte al confronto, all’ascolto, alla condivisione e fare "proposta".

L'evento è di tutti, aperto a tutti i siciliani ed a tutti coloro che vogliono democraticamente scegliere, partecipare e condividere il prossimo ed immediato futuro del nostro Paese.