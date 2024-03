Il nuovo asilo a Brancaccio, Meli (prima circoscrizione): "Segno tangibile dell'impegno dell'amministrazione comunale"

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

Il Consiglio Comunale di Palermo ha votato per l'approvazione della Proposta di deliberazione presentata dall'area dell'Istruzione e Formazione, dando il via libera al progetto tanto atteso nell'area di Brancaccio: la creazione dell'asilo nido "i Piccoli di Padre Pino Puglisi". "La scelta di localizzare l'asilo in questa zona così delicata è un segno tangibile dell'impegno dell'amministrazione comunale verso la promozione dell'istruzione e della socialità in contesti che richiedono particolare attenzione e sostegno" – ha dichiarato con fermezza Caterina Meli, consigliere comunale in quota FI. "La storia del quartiere, caratterizzata da sfide e dalla lotta contro l'emarginazione e la criminalità, trova nella figura di Padre Pino Puglisi un simbolo di speranza e di cambiamento" ha aggiunto.

L'assessore Tamajo, promotore e sostenitore di questa importante iniziativa, ha ribadito l'impegno dell'amministrazione a investire nelle risorse umane e sociali, con particolare attenzione alle esigenze delle famiglie e dei bambini. "L'asilo nido 'i Piccoli di Padre Pino Puglisi' non sarà solo un luogo di apprendimento, ma anche un centro di aggregazione e di solidarietà per tutta la comunità", ha sottolineato l'assessore Tamajo, da sempre attento e sensibile alla tematica. I lavori dovranno essere conclusi entro il 31 dicembre 2026", aveva annunciato il sindaco Lagalla, sottolineando gli sforzi dell'amministrazione nel "raccogliere e portare avanti il messaggio di padre Pino Puglisi che credeva fortemente nella strategica e necessaria funzione educativa della scuola".

"Quel servizio per la prima infanzia, tanto voluto dal primo martire di mafia, il beato Giuseppe Puglisi, il cui progetto è stato addirittura benedetto da Papa Francesco, durante la sua visita alla casa museo del beato, svoltasi il 15 settembre del 2018 in occasione del XXV anniversario dell'uccisione 'in odium fidei' del piccolo prete di Brancaccio" - ha concluso Caterina Meli, evidenziando l'importanza di questo servizio per la prima infanzia nel solco delle idee del beato Giuseppe Puglisi.