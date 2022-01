Ars, disco verde al disegno di legge sull'esercizio provvisorio

Disco verde dell'Assemblea regionale siciliana al disegno di legge sull'esercizio provvisorio. Votati i nove articoli della legge che autorizza l'esercizio provvisorio per quattro mesi. Sala d'Ercole ha dato il sì nel voto finale della legge con 34 voti favorevoli e due contrari.

Il testo approvato contiene anche una variazione rispetto al bilancio del 2021. Un emendamento approvato dall'Aula consente un ristoro per chi è affetto da forme gravi di talassemia, mentre un'altra proposta di modifica, presentata in extremis dall'assessore regionale al Territorio Toto Cordaro, recepisce alcune osservazioni dello Stato sul bando di concorso per l'assunzione di 46 agenti nel Corpo forestale.

"Il nostro voto contrario all'esercizio provvisorio, al di là del mero documento contabile, vuole esprimere il dissenso netto e la totale disapprovazione verso l'operato dell'Esecutivo, che giudichiamo fallimentare", sono le parole del capogruppo M5s Nuccio Di Paola al termine della seduta di oggi. "Musumeci - prosegue -, al quale come abbiamo visto soprattutto in questi giorni è mancata l'umiltà ma non certo l'orgoglio, ha perso credibilità e ha stracciato quella dei suoi assessori. Sta cercando di ricucire gli strappi andando a mendicare attenzioni da parte dei big della sua presunta maggioranza". Secondo Di Paola "si è navigato a vista e male, con una Regione che in cinque anni di gestione Musumeci-Armao non ha mai avuto un bilancio approvato entro il 31 dicembre" e una crisi pandemica "gestita all'insegna dell'assoluta improvvisazione".

Voto contrario anche da parte del Partito democratico: "Abbiamo votato contro l'esercizio provvisorio di un governo provvisorio che si contraddistingue per precarietà politica ed incertezza finanziaria", è il commento del capogruppo Dem Giuseppe Lupo. Sul voto di Sala d'Ercole si esprime anche la deputata dei Verdi Valentina Palmeri, iscritta al gruppo Misto: "Non posso che esprimere soddisfazione per l'approvazione, anche se parziale, di un mio emendamento che consente un ristoro per chi è affetto da forme gravi di talassemia - sottolinea -. Il governo ha trovato una parte delle somme per queste fasce fragili che, insieme con altre, a volte vengono accantonate dalla politica per esigenze ritenute più urgenti".

Chiuso il capitolo esercizio provvisorio, l'Assemblea regionale siciliana tornerà a riunirsi dopo l'elezione del nuovo presidente della Repubblica. Il presidente di Sala d'Ercole Gianfranco Miccichè, il capogruppo M5s Nuccio Di Paola e il governatore Nello Musumeci, i tre delegati scelti dal Parlamento regionale per partecipare all'elezione del nuovo Capo dello Stato, saranno a Roma a partire da sabato e quindi la nuova seduta dell'Ars si terrà dopo il voto per il Quirinale. Ad annunciarlo è stato lo stesso Miccichè al termine della seduta di oggi. Alla ripresa dei lavori sono attese le comunicazioni del presidente della Regione Siciliana all'Aula in merito alla crisi di governo scaturita proprio dal voto sui delegati per il voto del nuovo presidente della Repubblica.