Ars, niente esercizio provvisorio e il M5S attacca: "Maggioranza ci porta sul ciglio del baratro"

Il provvedimento sarà incardinato solo il 5 gennaio. I pentastellati chiedono a Musumeci di riferire in Aula: "Dopo i tanti fallimenti inanellati finora, non è riuscito nemmeno a votare in commissione Bilancio l’esercizio provvisorio, cosa che ci costringerà alla gestione provvisoria"