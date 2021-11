Associazione ex parlamentari dell’Ars, Rino La Placa confermato presidente

Rino La Placa è stato confermato presidente dell'associazione ex deputati dell’Ars per il triennio 2021-2024. Lo ha eletto il comitato direttivo, recentemente rinnovato.

Confermato anche il Consiglio di presidenza, che risulta formato da Bernardo Alaimo e Franco Piro, vicepresidenti; Manlio Mele, segretario e Mommo Giuliana, tesoriere. L’associazione, che riunisce gli ex deputati regionali di ogni formazione politica, è stata fondata da Giuseppe Alessi, primo presidente della Regione, a cui è succeduto Mario Fasino. L'associazione svolge, prevalentemente, attività culturale mediante varie iniziative di approfondimento e di confronto su temi riguardanti la Sicilia.

"Congratulazioni all’onorevole Rino La Placa per la rielezione a presidente dell’associazione ex parlamentari dell’Assemblea regionale siciliana e al comitato direttivo formato da Bernardo Alaimo e Franco Piro, vicepresidenti, Manlio Mele, segretario e Mommo Giuliana, tesoriere - ha detto in una nota, il presidente dell’Ars Gianfranco Miccichè -. Sono certo che l’associazione ex parlamentari dell’Ars continuerà ad essere un forte stimolo per l’attività legislativa".