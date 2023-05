Ars, Chinnici (Pd): "Approvata in commissione legge-voto per salvare 100 istituti scolastici"

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

"Ieri in quinta commissione all’Assemblea regionale siciliana abbiamo approvato all’unanimità e con il parere favorevole dell’Assessorato alla scuola il disegno di legge sul dimensionamento scolastico che, se andrà in porto in Parlamento nazionale, consentirà a moltissime scuole del Paese di mantenere l’autonomia e in Sicilia di salvare circa 100 istituti". Lo dice la parlamentare regionale del Pd Siciliano, Valentina Chinnici, estensore e prima firmataria della norma sottoscritta da tutti i deputati dem.

"Con l’ultima legge di bilancio - spiega - il governo nazionale vuole accorpare gli istituti, col solo obiettivo di risparmiare risorse, riducendo il numero dei dirigenti, dei direttori dei servizi generali e amministrativo-contabili e del personale amministrativo, tecnico e ausiliario. Tutto ciò è inaccettabile, perché questi tagli avranno gravi ripercussioni sulla gestione delle scuole e sul buon funzionamento delle attività. A farne le spese saranno le comunità scolastiche, in particolare quelle che operano in contesti ad alta dispersione, dove mantenere l’autonomia è fondamentale".

"Il voto favorevole di tutte le forze politiche e la tempestività con cui la commissione ha accolto la proposta - conclude Chinnici - ci fa ben sperare. Continueremo a lavorare in sinergia col dipartimento Scuola del Pd e in modo trasversale, a tutti i livelli, perché il disegno di legge possa continuare il suo cammino fino a Roma e affinchè il governo nazionale faccia marcia indietro. Non si può pensare di sistemare i conti del bilancio tagliando sull’istruzione delle nuove generazioni".