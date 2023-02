Ars, passa la norma della finanziaria sugli Asu ma il governo va sotto due volte

Passa all'Ars la norma della finanziaria sugli Asu ma il governo va sotto due volte. Dopo una lunga discussione, Sala d'Ercole ha approvato l'articolo 6 della finanziaria che aumenta il sussidio per gli Asu, incrementando le ore di lavoro fino a un massimo di 36 settimanali. I precari interessati sono quelli impegnati negli enti locali e nei beni culturali mentre restano esclusi quelli del privato sociale. L'Aula approva ma il governo, con voto palese, va sotto su due sub-emendamenti - il primo ottiene 29 voti favorevoli e 27 contrari; il secondo 31 favorevoli e 30 contro - su cui aveva espresso parere contrario insieme alla Commissione Bilancio e che estendono lo stanziamento dei fondi anche al 2024 e 2025.

“Si tratta di un grandissimo successo - dice il capogruppo della Dc all'Ars Carmelo Pace - Adesso questi lavoratori dei Beni culturali e degli enti locali, che rappresentano una risorsa per gli uffici, riusciranno a percepire uno stipendio mensile dignitoso”. "Grazie ad un emendamento del M5S arrivano i fondi (tre milioni e 600 mila euro) per gli anni 2024 e 2025 - aggiunge il capogruppo Antonio De Luca - Il risultato del voto palese da me richiesto ha mandato sotto la maggioranza facendo così approvare quello che non esito a definire un atto di civiltà in attesa della stabilizzazione di questi lavoratori”.

"Grazie al nostro contributo - affermano i deputati di Sicilia Vera e Sud chiama Nord - oltre 4 mila lavoratori Asu impiegati presso gli enti locali potranno lavorare serenamente per i prossimi anni. Abbiamo dato un segnale forte di vicinanza ad una categoria di lavoratori che è sempre stata bistratta e che rischiava di subire per l’ennesima volta una discriminazione ingiustificata". L'Aula è stata sospesa ed è poi ripresa nel pomeriggio.

