Regione, i banchi del Governo all'Ars restano vuoti: opposizioni all'attacco

I banchi del governo restano vuoti all'Ars e le opposizioni vanno all'attacco dell'Esecutivo. L'ordine del giorno di Sala d'Ercole presentava sette punti ma alla fine soltanto uno di questi, il ddl sulle indennità di residenza a favore dei farmacisti rurali, viene trattato. Testo incardinato in pochi minuti e scena totalmente dedicata alle proteste delle opposizioni per l'assenza dell'assessore all'Agricoltura, Luca Sammartino, che avrebbe dovuto rispondere ad alcune interrogazioni ma che è costretto a disertare l'Aula a causa di "impegni inderogabili assunti precedentemente". Un'ora di botta e risposta opposizioni-maggioranza, poi il rinvio dei lavori al 4 aprile.

A leggere il contenuto della pec con la quale l'assessore all'Agricoltura giustifica la sua assenza da Sala d'Ercole è il vice presidente vicario Nuccio Di Paola, che più volte nel corso della seduta veste i panni del "pompiere" sottolineando in diverse occasioni come il lavoro dei deputati si svolga "non soltanto in aula ma anche nelle commissioni legislative" di Palazzo dei Normanni. Posizione, quest'ultima, che convince gli stessi colleghi del gruppo M5S - al quale Di Paola appartiene - i quali, con il capogruppo Antonio De Luca, stigmatizzano i banchi vuoti del governo.

"Ormai - attacca De Luca - fare saltare sedute dell'aula per mancanza dei propri rappresentanti è diventato il marchio di fabbrica di questo governo che giorno dopo giorno si conferma sempre più tra i peggiori della storia della Sicilia. Potevano quantomeno comunicare l'assenza dell'assessore e fare rinviare la seduta a domani, visto che convocare l'aula ha un costo per i siciliani. La presidenza dell'Ars non può più fare finta di nulla. Scriva al governo per metterlo in riga e pretendere il rispetto che a questo Parlamento è dovuto".

Duro anche il capogruppo del Pd Michele Catanzaro: "Ancora una seduta a vuoto all'Ars - dice - per mancanza del governo. Non è accettabile che per l'ennesima volta un assessore rifiuti di confrontarsi con l'Aula per trattare i problemi sollevati dai deputati. Una grave mancanza di rispetto nei confronti del Parlamento e della sua autorevolezza di cui il presidente Schifani si era detto convinto sostenitore durante il discorso di insediamento

A Catanzaro si uniscono i colleghi di partito Giovanni Burtone e Dario Safina.

"Capisco i tanti impegni dell'assessore Sammartino, ma credo - spiega Burtone - che l'impegno istituzionale di venire in Parlamento debba essere prioritario e gli atti ispettivi non sono comunque secondari". "Il governo - afferma Safina - impedisce al Parlamento di svolgere le sue funzioni". Forti critiche anche da parte di Ismaele La Vardera (Sud chiama nord): "Un film che si ripete. Siamo all'immobilismo catastrofico, veniamo pagati per non lavorare. Il governo non si prenda gioco del Parlamento".

La voce della maggioranza ha i volti del capogruppo dei Popolari e autonomisti, Giuseppe Castiglione, e del deputato di Fratelli d'Italia Nicola Catania. "Opportune le lamentele dei deputati ma La Vardera non può dire che non lavoriamo. Abbiamo approvato una finanziaria importante e continuiamo a lavorare per il territorio ogni settimana all'interno delle commissioni". Catania ammette la necessità di "regolamentare" la funzione ispettiva del Parlamento ma respinge al mittente l'idea di una paralisi del Parlamento "che - sottolinea - non c'è. Le attività delle commissioni proseguono e quasi sempre gli assessori sono presenti nelle convocazioni". [Fonte: Dire]