Ars, sì alla nomina di Giuseppe Catania a presidente dell’Esa

Via libera in prima commissione all’Ars alla nomina di Giuseppe Catania, dirigente di Diventerà Bellissima, a presidente dell’Ente di Sviluppo Agricolo. Hanno votato contro la nomina i sei deputati di opposizione presenti. Non c’era Claudio Fava, che sta presiedendo la seduta della commissione Antimafia. Il suo voto sarebbe stato decisivo per bocciare la nomina. L’altra nomina è quella di Antonio Francesco Vitale come membro del Consiglio di giustizia amministrativa della Sicilia. Il Pd (Giuseppe Lupo e Antonello Cracolici) si è astenuto.

"Ben conoscendolo, siamo certi che Giuseppe Catania saprà guidare nel migliore dei modi l'Ente di Sviluppo Agricolo. L'Assemblea Regionale si è espressa per il mantenimento, di questo si è preso atto. Era indispensabile dotare l'Esa di una guida capace di rilanciarlo a livello manageriale e Giuseppe Catania è senza dubbio la persona giusta per affrontare questa difficile sfida", commenta Alessandro Aricò, capogruppo all'Ars di DiventeràBellissima.