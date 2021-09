Ars, Miccichè: “Solidarietà a Giampiero Trizzino per le minacce di morte ricevute”

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

"Sono vicino al deputato regionale Giampiero Trizzino oggetto di minacce di morte attraverso alcuni post contro la caccia pubblicati su Facebook. Siamo alla follia se non possiamo esprimere il nostro pensiero in piena libertà. Al parlamentare esprimo la mia solidarietà con la certezza che Trizzino non si farà intimidire. Alle indagini degli inquirenti il compito di trovare i colpevoli”. Lo scrive in una nota il presidente dell’Assemblea regionale siciliana, Gianfranco Miccichè.