Testo non pronto, slitta la discussione sulla manovra all'Ars

Fumata nera all'Assemblea regionale siciliana. E' stata rinviata a domani la seduta per incardinare la legge di stabilità regionale, il cui iter in commissione Bilancio si è chiuso la scorsa settimana. "Gli uffici stanno sistemando le tabelle e il testo non è del tutto collezionato", ha detto il vicepresidente vicario dell'Ars, Nuccio Di Paola, rinviando a domani alle 18 i lavori per "dare la possibilità agli uffici di lavorare".