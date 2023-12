Lavoratori emergenza Covid, Giambona (Pd): "Un emendamento alla finanziaria all'Ars per valorizzarli"

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

"Ho presentato un emendamento alla prossima finanziaria, assieme ai colleghi Burtone e Leanza, con il quale chiediamo di valorizzare le professionalità acquisite dal personale che ha prestato servizio durante l'emergenza Covid-19 attraverso un incremento del 10 per cento dei limiti di spesa per il triennio 2024-2026 del fondo sanitario regionale". È quanto afferma Mario Giambona, vicepresidente del gruppo Pd all'Ars.

Continua Giambona: "Il processo di stabilizzazione dei lavoratori precari Covid non può essere interrotto. Il centrodestra, che ha creato questa sacca di precariato, ha dimostrato di non essere mai stato in grado di gestirlo. Ora più che mai è necessario dare una risposta a queste persone, che hanno saputo fronteggiare la crisi pandemica con abnegazione e professionalità. Adesso che i contagi sono tornati a salire, servono mezzi e risorse umane. Registriamo, invece, l'inadeguatezza e l'inerzia del governo regionale e nazionale di fronte a questa nuova ondata. Anche per questa ragione abbiamo presentato questo emendamento e ci batteremo in Parlamento per farlo approvare".