Non si dimise in tempo dalla società Cot: Vasta decade da deputato regionale, al suo posto Giuffrida

Decade Davide Maria Vasta, eletto all'Assemblea regionale siciliana nelle fila di Sud chiama Nord. La Corte d'Appello di Palermo, infatti, ha rigettato il ricorso presentato dallo stesso Vasta, ritenendo sussistente la causa di ineleggibilità sollevata dal primo dei non eletti Salvatore Giuffrida, che adesso gli subentra.

I legali di Giuffrida, Girolamo Rubino, Giuseppe Impiduglia e Giovanni Verga, hanno sostenuto che Vasta non si fosse tempestivamente dimesso dalla carica di componente del Consiglio di amministrazione, con delega per la gestione del personale, di Cot società cooperativa anche oltre il termine di dieci giorni dalla data prevista per la convocazione dei comizi elettorali del 25 settembre 2022.

Sud Chiama Nord in una nota esprime "profonda solidarietà" al deputato Vasta. Il caso in esame riguardava un contratto per la fornitura di pasti alla Guardia di finanza di Palermo aggiudicato dalla cooperativa della quale Vasta era amministratore. "Nonostante la tipologia di contratto non fosse specificatamente contemplata dalla norma di ineleggibilità - spiega adesso Vasta - i giudici hanno ritenuto di applicare la norma in maniera estensiva. Accettiamo, come sempre, le decisioni della magistratura ma ci riserviamo di presentare ricorso in Cassazione per far valere le nostre ragioni. Continuerò a lavorare da sindaco di Riposto per la mia comunità con lo stesso entusiasmo e la stessa dedizione".

"Durante tutto questo percorso - aggiunge il leader di Sud chiama Nord, Cateno De Luca - abbiamo sempre mantenuto una linea trasparente e coerente. Abbiamo votato contro la legge salva deputati proposta in Parlamento, anche se non riguardava direttamente il nostro deputato per evitare possibili strumentalizzazioni e allontanare qualsiasi ombra. Questo è un segno tangibile della nostra integrità e coerenza nei confronti dei nostri valori e principi. Ribadiamo il nostro sostegno a Davide Vasta in questo momento delicato. Restiamo fiduciosi che la Cassazione possa fare luce su questa vicenda e garantire un esito giusto ed equo", conclude Cateno De Luca.

Decaduto anche Nicola Catania, al suo posto Bica

Ieri era decaduto, invece, il deputato di Fratelli d'Italia all'Ars Nicola Catania. Catania, ex sindaco di Partanna, ha perso il seggio in conseguenza della sentenza d'appello nella causa civile che era stata innescata dal compagno di partito, primo dei non eletti tra i meloniani in provincia di Trapani alle ultime regionali, Giuseppe Bica, per ineleggibilità. Nel processo che vede Bica reclamare il seggio all'Ars assegnato a Catania, i giudici d'appello hanno confermato la sentenza di primo grado. Dopo il primo pronunciamento, Catania aveva fatto ricorso in appello e la decadenza era stata congelata.

Il nuovo pronunciamento, però, è direttamente esecutivo. Catania farà ricorso in Cassazione ma per ottenere una nuova sospensiva dovrà presentare richiesta parallela alla Corte d'Appello. L'ex sindaco di Partanna era risultato primo degli eletti FdI in provincia di Trapani ma Bica aveva fatto ricorso per ineleggibilità del compagno di partito che aveva mantenuto una carica di amministratore della Srr Trapani Sud. Catania si era dimesso in ritardo rispetto ai tempi previsti dalla legge per potere partecipare alle elezioni regionali.