All'Ars i lavori per il ddl contro la povertà, assegnato alla commissione Sanità

La conferenza dei capigruppo dell’Assemblea regionale siciliana ha approvato all’unanimità l’iter legislativo del disegno di legge che ha l’obiettivo di contrastare la dilagante povertà in Sicilia. Il ddl, anche alla luce di un fenomeno che cresce esponenzialmente come certificato da Istat ed Eurostat, sarà assegnato alla commissione Sanità dell’Ars in sede redigente. Cioè, sarà la stessa commissione ad approvare il testo definitivo che l’Aula sarà poi chiamata ad approvare.

"Ringrazio i capigruppo di tutte le forze politiche - ha commentato il presidente dell’Ars, Gianfranco Miccichè – per avere raccolto l’appello lanciato da diverse associazioni del terzo settore, a cominciare dalla Comunità di Sant’Egidio”.