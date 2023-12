Ars, Sala Pio La Torre: consegnata targa in memoria del giornalista Michele Russotto

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

In un'atmosfera solenne e con il doveroso rispetto, oggi (20 dicembre), nella sala Pio La Torre dell'Ars, si è tenuta una cerimonia commovente per onorare la memoria del defunto Michele Russotto, figura emblematica del giornalismo siciliano. Alla presenza di distinte personalità del mondo politico, culturale e giornalistico, l'Onorevole Vincenzo Figuccia ha presieduto la consegna di una targa commemorativa.

La targa, un simbolo tangibile di riconoscenza, è stata consegnata a Maurizio Russotto, cugino di Michele. Nel corso dell'evento, sono stati evidenziati i contributi significativi di Russotto alla letteratura e al giornalismo, con particolare enfasi sul suo ruolo di lunga data come direttore della rivista "Palermo" e autore di numerose pubblicazioni influenti. L'onorevole Figuccia, nel suo discorso, ha sottolineato l'importanza di Russotto come giornalista di grande professionalità e rara sensibilità, che ha saputo narrare con saggezza e perspicacia la complessità della realtà siciliana.

"Michele Russotto ha lasciato un'impronta indelebile nella cronaca e nella storia della nostra Sicilia", ha dichiarato Figuccia, "e la sua eredità continua a ispirare le attuali e future generazioni di giornalisti." L'evento si è concluso con un momento di riflessione e un applauso prolungato in onore di Russotto, segno del profondo rispetto e ammirazione che tutti i presenti nutrivano per lui. Con la consegna della targa, la comunità siciliana riafferma il proprio impegno a non dimenticare coloro che hanno contribuito in modo significativo alla cultura e alla società dell'isola.