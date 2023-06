Via libera dell'Ars alla manovrina bis, ai Comuni una parte dei soldi dei siti archeologici: "Soddisfatti a metà"

Via libera da parte dell'Ars al cosiddetto "collegato bis". Nella manovrina trova spazio anche un emendamento che consentirà ai Comuni di incassare una percentuale sui proventi della vendita dei biglietti d’ingresso ai siti archeologici. Accolte, seppure in parte, le proposte del sindaco di Taormina e deputato regionale Cateno De Luca. Su questa vicenda, la scorsa settimana, Scateno aveva attaccato a testa bassa il governatore Renato Schifani, reo di aver stoppato un primo emendamento concordato con il presidente dell'Ars Gaetano Galvagno e l'assessore all'Economia Marco Falcone.

Dopo un trattativa con il governo, i sindaci dei Comuni che nel loro territorio hanno un sito archeologico hanno raggiunto una mediazione. "Diversamente da quanto ipotizzato - sottolinea il presidente Schifani - il governo ha ritenuto di non 'tassare' gli imprenditori con una quota del 20% per gli incassi relativi agli eventi organizzati all’interno dei siti archeologici. Una posizione non condivisibile, sia perché avrebbe causato molto probabilmente un trasferimento del costo sull’utente finale, il cittadino, sia perché non si può chiedere al privato di accollarsi il rischio di impresa, se lo sbigliettamento dello spettacolo va male, e tassarlo alla fonte, invece, se va bene. E' un principio che stride con chi ha una concezione economica liberista".

La norma ha lo scopo di far partecipare i parchi aercheologici alla spesa sostenuta dai Comuni per il potenziamento dei servizi di viabilità, sicurezza, decoro urbano, raccolta e smaltimento dei rifiuti, in ragione della pressione turistica generata dall’attrattività dei luoghi di cultura. Nell’emendamento predisposto da Palazzo d’Orleans e votato dall’Aula, comunque, è stata inserita anche la possibilità che i Comuni, dei territori nei quali ricadono i parchi archeologici, possano usufruire dei siti per un massimo di cinque giorni al mese. "Voglio ringraziare - conclude Schifani - i deputati della maggioranza e dell’opposizione che in maniera sinergica hanno contribuito a migliorare il testo originario e il presidente dell’Ars per la conduzione dell’Aula e l’attività di sintesi esercitata".

"L'accordo ci soddisfa solo in parte - dice il sindaco di Taormina - ai Comuni andrà il 15% degli incassi. Il governo è stato inamovibile nel non inserire la compartecipazione nei grandi eventi organizzati dai privati. Nell’emendamento che sarà presentato in aula dal governo Schifani è previsto che i Comuni avranno a disposizione, per 5 giorni al mese, la possibilità di utilizzare i siti per iniziative proprie. Abbiamo così reinserito un principio di ristoro per i Comuni che offrono ogni giorno servizi di decoro, di pulizia, di viabilità e di sicurezza urbana. I Comuni non potranno incassare all’anno più di 600 mila euro".

"Collegato bis" approvato dall'Ars vale oltre 250 milioni. "Una manovra finanziaria che serve a dare serenità ai Comuni, a stanziare le risorse per la forestazione, ad avviare la stabilizzazione degli ex Pip, ma anche a mettere ordine tra le società partecipate della Regione, dismettendo i rami secchi. Un ringraziamento va al Parlamento tutto per avere trovato la migliore sintesi tra le varie norme", dichiara Schifani.

"Il voto odierno dell'Ars - aggiunge l'assessore all’Economia Marco Falcone - porta con sé significativi obiettivi raggiunti dal governo Schifani nell'interesse della Sicilia. Avviamo oggi una manovra da oltre 250 milioni di euro che mette in sicurezza i bilanci dei Comuni, grazie alla previsione da 115 milioni per il Fondo investimenti e ai 22 milioni che abbiamo destinato alle spese correnti, risorse richieste anche dall'Anci. Certezza anche per il settore forestazione a cui destiniamo ben 74 milioni di euro. Registriamo, inoltre, il superamento della storica vertenza sui Pip: la norma che abbiamo messo a punto avvia infatti la stabilizzazione di ben 1.166 lavoratori".

"Proseguiamo, poi - aggiunge l'esponente del governo Schifani - il riordino amministrativo e istituzionale della Regione, con la chiusura di Biosphera spa e Resais spa, partecipate da anni in liquidazione, in forza dell'intervento normativo approvato dall'Aula che appiana i contenziosi pendenti da tempo sulle due vecchie società da dismettere. Infine, vogliamo sottolineare i 10 milioni stanziati in favore dei Consorzi di bonifica di Agrigento e Siracusa, risorse che consentiranno il pagamento degli stipendi e la ripresa dei servizi, accanto a cinque milioni di euro che investiamo sulla continuità territoriale per i collegamenti fra Sicilia e resto del Paese. Oggi - conclude l'assessore all'Economia - scriviamo un'altra pagina di risanamento e buona amministrazione della nostra Regione".

Il capogruppo del M5S all'Ars, Antonio De Luca, boccia senza mezzi termini il collegato alla finanziaria votato oggi a sala d'Ercole. "E' una scatola vuota o poco più, quasi nulla che serva veramente ai siciliani e per la sanità ormai al collasso nemmeno un solo euro. Non potevamo che votare contro".