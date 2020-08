Ferie rinviate per l'Ars, Miccichè: "Lo dobbiamo ai siciliani"

Niente pausa, almeno fino a Ferragosto, per l'Assemblea regionale siciliana. A comunicarlo è stato lo stesso presidente Gianfranco Miccichè nella sedutra di ieri. "Nel corso della conferenza dei capigruppo - ha detto ai parlamentari - ho comunicato che abbiamo dei doveri, ma certamente tra questi non c’è quello di andare in ferie, specialmente in un momento in cui la Sicilia vive parecchie difficoltà. Pertanto, siccome ci sono leggi il cui esame deve essere concluso, vi comunico in maniera assolutamente serena che possiamo restare qui fino a Ferragosto”.

Quello delle ferie è un tema particolarmente caldo negli uffici regionali. Nei giorni scorsi il dirigente Tuccio D'Urso, del dipartimento Energia, ha bloccato le ferie d'agosto del personale per smaltire il lavoro arretrato. E sulla stessa scia Regione Carmelo Pullara, capogruppo di Popolari e autonomisti-Idea Sicilia all'Ars, aveva esteso la discussione all'Ars, proponendo di "lavorare tutti, politica e burocrazia, per recuperare i ritardi maturati durante il lockdown". Idea condivisa e rilanciata anche dal gruppo Attiva Sicilia e dal capogruppo di Diventerà Bellissima Alessandro Aricò. Adesso l'annuncio di Miccichè ufficializza l'estate lavorativa, almeno per altri dieci giorni, per i parlamentari siciliani.