Ars, approvato ddl elezioni: in ex Province e Comuni si vota a marzo 2021

Le elezioni di secondo livello nei Liberi consorzi di Comuni e nelle Città metropolitane della Sicilia si svolgeranno tra il 15 e il 31 marzo 2021. Lo prevede una legge approvata dall'Assemblea regionale siciliana nel corso della seduta di oggi. La finestra individuata per le Amministrative slittate a causa del Coronavirus, invece, è quella tra l'1 e il 31 marzo 2021. Si voterà a marzo anche a Tremestieri Etneo, cittadina in provincia di Catania dove il voto era stato sospeso dalla Regione a seguito di una indagine della Procura resa nota dopo la presentazione delle liste.

Sala d'Ercole ha inoltre approvato la legge che disciplina la raccolta e il commercio dei tartufi in Sicilia, con disposizioni che, in armonia ai principi della legislazione nazionale, regolamentano l'attività del settore prevedendo anche entrate in favore del bilancio regionale.

Fonte agenzia Dire