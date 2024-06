L’Ars approva la manovrina da 200 milioni, Schifani e Falcone: "Rispettati gli impegni"

Via libera dall'Ars alla manovrina da 200 milioni di euro. Nel dettaglio sono stati stanziati 9 milioni per la manutenzione straordinaria del depuratore Ias; 20 milioni per il ripiano dell'Ast; 18 milioni di investimento nell'Ast per il triennio 2024/25/26; 50 milioni per supportare le imprese siciliane; 50 milioni per coprire gli extra-costi di conferimento rifiuti per i comuni; 10 milioni per i foraggi nell'agricoltura; 15 milioni per affrontare la crisi idrica nell'agricoltura; 5 milioni per Siciliacque.

Per il presidente della Regione, Renato Schifani, sono stati "rispettati gli impegni presi con i siciliani su più fronti. Un pacchetto di interventi limitati ma strutturali che vanno dalle misure rivolte alle piccole e medie imprese per ridurre i tassi d’interesse, più alti rispetto a quelli di altre regioni, ai contributi ai Comuni per i maggiori oneri sostenuti per il trasferimento dei rifiuti all’estero, come da impegno che avevamo assunto con l’Anci". Schifani rivendica la “ricapitalizzazione di Ast al rafforzamento degli interventi per l’emergenza idrica e agricola. Continuiamo il nostro quotidiano impegno accanto ai siciliani e ai loro problemi, con costanza e determinazione. Un grazie al Parlamento, e primo tra tutti al suo presidente Gaetano Galvagno, alla maggioranza e all’opposizione che hanno dato il loro contributo a risolvere problematiche strategiche della nostra regione".

L'assessore all'Economia, Marco Falcone, si sofferma su quegli che definisce "ingenti stanziamenti e risposte concrete a diverse emergenze in atto": dai 50 milioni ai Comuni per la compensazione degli extracosti dei rifiuti, "un aiuto fondamentale per i sindaci nel contenimento degli aumenti della Tari", ai 50 milioni che "vengono devoluti alle imprese, istituendo una misura analoga al 'bonus caro mutui' per le famiglie". Attraverso l'Irfis, infatti, la Regione erogherà un contributo che attenuerà per le aziende siciliane i rialzi dei tassi d'interesse registrati nell'ultimo anno. "Tra le altre iniziative del governo regionale da segnalare - peosegue Falcone - vi è certamente il salvataggio dell'Ast e gli aiuti al comparto agricolo piegato dalla siccità che investe la Sicilia. Infine, un nuovo tassello della lotta al precariato regionale con la norma che condurrà all'obiettivo di assorbire l'intero bacino ex Pip".

Piovono critiche dalle opposizioni. Per prima interviene il M5S: "Questo governo - afferma il deputato e referente M5S per la Sicilia Nuccio Di Paola - continua ad improvvisare con norme buttate qua e là senza una visione d'insieme e che, soprattutto, non danno le risposte che le categorie si aspettano. Così non si può andare avanti, la Sicilia ha bisogno di riforme, non non di norme tampone che non risolvono nulla, buttate giù da assessori che spesso sono in disaccordo tra di loro".

Il Pd rincara la dose con il capogruppo Michele Catanzaro: "Una manovra insufficiente, che non risponde minimamente alle esigenze della Sicilia, una maggioranza impegnata a discutere di rimpasto ed un presidente della Regione che preferisce una conferenza stampa al confronto con il Parlamento: se fosse un esame, questo governo non prenderebbe nemmeno il 18 politico".

"Il Partito democratico ha mostrato ancora una volta grande senso di responsabilità - conclude Catanzaro - cercando con un'opposizione costruttiva di migliorare le norme contenute nel testo. In un momento in cui le emergenze, dalla siccità ai problemi idrici, ai trasporti rischiano di affossare le nostre imprese ci saremmo aspettati di più, a partire dalle risorse ai Comuni che restano inadeguate, ma ancora una volta dobbiamo constatare che per il governo la Sicilia non è una priorità".