Mafia, Penna (M5S): "A Palermo situazione preoccupante, c'è ancora emergenza criminale"

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

"La ripresa delle operazioni di contrasto alla mafia con importanti arresti dei quadri mafiosi, insieme a quelli effettuati per voto di scambio politico mafioso, sono il segno che Palermo è in piena emergenza criminale, ancora malata di mafia" commenta così il parlamentare M5S Aldo Penna le notizie che in questi giorni hanno occupato la cronaca del capoluogo siciliano.

"Se ci basiamo su quanto successo nei giorni antecedenti a questa tornata elettorale - continua Penna - la nuova amministrazione della città appare già inadeguata a fronteggiare l'assalto che, con tutta probabilità, a breve la mafia porterà alle risorse del Pnrr. Le stimmate antimafia conquistate da questa città in decenni di dura lotta non possono essere nascoste, ma vanno anzi esposte come monito ai mafiosi vecchi e nuovi. "Se l'amministrazione Lagalla non riuscirà ad avere un chiaro profilo legalitario e antimafioso - conclude il deputato - lo farà quella società civile che da tempo resiste alla pavidità di alcuni e alla diserzione di altri. Noi siamo al loro fianco e ci mettiamo la faccia, sempre".