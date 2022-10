Tangenti nella sanità, Schifani: "Contro la corruzione il governo regionale sarà inflessibile"

"Il mio governo sarà inflessibile sull'applicazione del principio della massima trasparenza e della massima responsabilità. Se vi sono soggetti che tendono a delinquere, spacciandosi per tutori della legalità, prima o poi pagheranno. Noi saremo molto rigorosi nella selezione preventiva dei futuri direttori generali, non solo sotto il profilo della moralità, dell'affidabilità, ma anche della qualità professionale, di come hanno operato in passato. La corruzione è un male che dobbiamo combattere".

Così il presidente della Regione Siciliana, Renato Schifani, in riferimento all'inchiesta giudiziaria "Sorella Sanità 2", che prosegue: "Come ho già detto in campagna elettorale, appena avrò gli assessori insedieremo un organismo di tre soggetti che, probabilmente a titolo gratuito, vigileranno sui flussi di denaro del Pnrr. Questo gruppo di lavoro sarà composto da altissimi esponenti delle istituzioni in pensione, i quali avranno funzioni di controllo ma serviranno anche da deterrente per la mafia attratta dai flussi di parecchi miliardi di euro che arriveranno in Sicilia. La mafia non ha colore politico, guarda l'interesse, noi dobbiamo stare molto attenti e lo saremo".

Per il segretario del Pd Sicilia, Anthony Barbagallo, "fa riflettere che di fronte a un presidente della regione eletto e proclamato che tace e studia, le uniche feroci discussioni in vista della composizione della Giunta riguardino proprio chi dovrà occupare il posto di assessore alla Salute. Invito il presidente Schifani a farsi garante non solo dell’unità del centrodestra ma anche degli interessi e della salute di tutti i siciliani".

"La sanità ancora una volta, l’ennesima, al centro della cronaca giudiziaria. E’ un abisso, un buco nero fatto di affari e tangenti. In cui per fortuna arriva a far luce la magistratura che, con la procura di Palermo e la guardia di finanza, scovano tangenti e scambi di favori tra funzionari pubblici e imprese private. Un clima d’altro canto pesante che anche durante l’ultima campagna elettorale avevamo registrato e più volte sottolineato, quello che riguarda le clientele nel mondo della sanità", conclude Barbagallo.