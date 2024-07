Svincolo di Villafrati sulla Palermo-Agrigento, sopralluogo di Aricò: "Al via ulteriore verifica sulla sicurezza"

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

Alessandro Aricò, assessore regionale delle Infrastrutture, ha effettuato oggi un sopralluogo presso lo svincolo di immissione dalla “SP 6” alla “SS 121” a Villafrati. “Accogliendo le preoccupazioni sollevate dagli amministratori locali i quali hanno segnalato alcune presunte criticità e in seguito a un incontro con il direttore compartimentale di Anas mi sono prontamente recato presso lo svincolo con i sindaci del territorio per constatare di persona lo stato dei luoghi - sottolinea Aricò - ed è in corso una interlocuzione con Anas e gli organismi ministeriali preposti per approfondire la vicenda anche del punto di vista tecnico e intervenire - nel caso in cui fosse necessario - all’interno della vigente normativa per potenziare ulteriormente le necessarie condizioni di sicurezza dello svincolo”.