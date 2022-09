Aricò (Fdi): "In Sicilia trasporti gratuiti per militari e forze dell'ordine da estendere su treni regionali e nello stretto"

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

"L'attuale legge sui trasporti gratuiti urbani per militari e forze dell'ordine dovrebbe essere ampliata: sarebbe opportuno, ad esempio, estenderla anche sui treni regionali, sui traghetti nello Stretto di Messina e nei collegamenti verso le isole minori della Sicilia". Lo afferma Alessandro Aricò (FdI), aggiungendo: "Questo tema mi è stato posto durante un incontro da Girolamo Foti, segretario generale del sindacato “Itamil Esercito”, al quale ho garantito pure che mi farò carico nella prossima legislatura di sollecitare nuove aree addestrative e demaniali per realizzare “cittadelle militari” nella nostra isola, chiaramente nel rispetto dell'ambiente e delle normative in materia. Ciò consentirebbe anche di ampliare la presenza dei militari in Sicilia, offrendo a numerosi di loro ora fuori sede la possibilità di rientrare nella propria terra d'origine".