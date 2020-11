Area interna delle Madonie, arriva un milione dall'assessorato Famiglia

E' stato pubblicato sul sito istituzionale dell'assessorato regionale della Famiglia l'avviso pubblico per la concessione di aiuti volti a sostenere gli investimenti privati nelle strutture per anziani e persone con limitazioni nell'autonomia. Il bando, che prevede una dotazione finanziaria di circa un milione, è rivolto a progetti da mettere in campo nei 21 comuni dell'area madonita e s'inserisce all'interno della più ampia Strategia Nazionale per le Aree Interne.

A potere presentare istanza i soggetti del terzo settore no profit, previsti contributi a fondo perduto nel limite massimo del 50 per cento delle spese ammissibili e comunque fino a 200 mila euro.

“Le risorse serviranno- afferma l'assessore alle Politiche sociali, Antonio Scavone- per interventi di adeguamento, rifunzionalizzazione e ristrutturazione di edifici, compresa la fornitura delle relative attrezzature ed arredi, finalizzati all'erogazione di servizi socio assistenziali per anziani e per persone con limitazioni all'autonomia. L'obiettivo è quello di creare- continua l'esponente del governo Musumeci - centri diurni, strutture per dopo di noi, laboratori protetti ecc. che possano prendere in carico questi soggetti “più fragili” promuovendone l'inclusione sociale".