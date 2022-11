Democrazia partecipata, sì al regolamento che consente ai cittadini di proporre progetti al Comune

Il Consiglio comunale ha approvato all'unanimità il regolamento sull?utilizzo di somme con forma di democrazia partecipata ossia uno strumento xhe che permette ai cittadini di proporre e votare progetti attingendo al bilancio comunale. Insieme alla delibera è stato approvato un ordine del giorno che impegna l?amministrazione a porre in essere, con un iter più snello, tutte le procedure necessarie per l?utilizzo dei fondi del 2022, avviando anche interlocuzioni con il governo regionale con l?obiettivo di salvare le somme per l?annualità in corso.

"Il regolamento approvato oggi è frutto di un lavoro sinergico tra tutte le forze politiche e tutte le Commissioni consiliari. Finalmente la città si dota di uno strumento importante ed utile e poniamo fine ad una vicenda assurda che ha visto, negli scorsi anni, il Comune di Palermo inadempiente e responsabile di una perdita ingiustificata di somme", dichiara Domenico Bonanno, capogruppo della Dc in Consiglio comunale.

"Questa delibera giaceva all?ordine del giorno dal 2018 e la sua mancata approvazione ha comportato una perdita di oltre 1 milione e 800mila euro. La norma infatti impone ai Comuni l?utilizzo di almeno il 2% dei trasferimenti correnti provenienti dalla Regione, in forme di democrazia partecipata", aggiunge Bonanno.

Per Giulio Tantillo, presidente del Consiglio comunale, "il nuovo regolamento per la democrazia partecipata approvato oggi colma un vuoto che negli anni ha costretto il Comune di Palermo a restituire somme non spese e che ora potranno invece essere usate per la nostra comunità. La nuova Conferenza per la democrazia partecipata sarà un ulteriore strumento per rinforzare il dialogo fra il Consiglio e i cittadini, permettendo di trasformare in progetti concreti e realizzabili le idee che arriveranno su temi importanti per l'inclusione, la partecipazione, lo sviluppo sostenibile e la socialità".

Il gruppo consiliare del M5s pur sottolineando l'importanza dell'approvazione del regolamento, esprime una nota di disappunto: "Dispiace che in consiglio sia stato bocciato l'emendamento che includeva le circoscrizioni nell'organo che, ogni anno, predispone gli strumenti che la cittadinanza userà per le proprie proposte e votazioni. Nel testo approvato ha trovato spazio , come da nostra richiesta, la 'discussione pubblica' e la trasparenza, fondamentali per un processo il più possibile informato".